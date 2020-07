Fiorentina-Sassuolo 1-3: video, gol e highlights di Serie A

La Fiorentina cade in casa contro il Sassuolo, incassando la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella di sabato scorso contro la Lazio (GLI HIGHLIGHTS). Grande prova di forza da parte degli uomini allenati da Roberto De Zerbi che conquistano la quarta vittoria esterna della stagione. Gli emiliani passano al Franchi grazie a Defrel, autore di una doppietta, e Muldur che firma il tris nel secondo tempo prima del gol di Cutrone.

Primo tempo

Iachini conferma in gran parte la formazione che ha perso all’Olimpico con la Lazio, ad eccezione dell'attacco: insieme a Ribery c'è Chiesa al rientro dopo aver scontato un turno di squalifica. Tanti cambi, invece, per De Zerbi che rivoluziona il reparto offensivo: Caputo resta in panchina, gioca Defrel. Mossa azzeccata quella del tecnico degli emiliani visto che il francese è l’assoluto protagonista della prima frazione di gioco. Avvio da incubo per i viola che vanno sotto al 23', quando un ingenuo fallo di Castrovilli ai danni di Djuricic viene punito con un calcio di rigore: Defrel spiazza Dragowski e porta avanti gli ospiti. L'ex Sampdoria si ripete al 35', capitalizzando al meglio una splendida azione in contropiede orchestrata da Boga e Djuricic.

Secondo tempo

A inizio ripresa, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini si gioca la carta Cutrone per aumentare il peso offensivo dei viola. La prima occasione del secondo tempo capita a Pezzella: il colpo di testa del difensore argentino si stampa sul palo. Nel momento migliore della Fiorentina, passa ancora la squadra di De Zerbi: Muldur ruba palla a Castrovilli e di sinistro supera Dragowski siglando il tris dei neroverdi. La Fiorentina è ormai al tappeto e la partita scivola via senza troppi sussulti. Nel finale di gara arriva il gol della bandiera: lo mette a segno Cutrone con una bella incornata su assist di Duncan. Con la vittoria odierna, il Sassuolo sale a quota 37 punti mettendo una seria ipoteca sulla salvezza.

Il tabellino

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Reti: 24' rig. e 35' Defrel (S), 61' Muldur (S), 90' Cutrone (F)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini (64' Igor); Lirola (51' Cutrone), Ghezzal (76' Benassi), Pulgar, Castrovilli (64' Duncan), Dalbert; Chiesa, Ribery (64' Sottil). All. Iachini

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos); Magnanelli, Locatelli (61' Bourabia); Traoré (46' Berardi), Djuricic (88' Ghion), Boga; Defrel (81' Caputo). All. De Zerbi

Ammoniti: Rogerio (S), Traoré (S), Pulgar (F), Ceccherini (F), Castrovilli (F), Gjezzal (F)