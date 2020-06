Lazio-Fiorentina 2-1: i biancocelesti si portano a -4 dalla Juve

La squadra di Inzaghi batte gli avversari e torna a 4 punti di ritardo dalla Juventus. Per i Viola, nel primo tempo, segna Ribery. Pareggia Immobile su rigore nella ripresa, poi Luis Alberto chiude la rimonta all'83'

Primo tempo, Fiorentina avanti con Ribery

approfondimento

Serie A, Immobile guida la classifica marcatori. FOTO

Nel primo tempo, al 25', Viola in vantaggio grazie a Ribery che, dal lato sinistro dell'area di rigore, si infila tra due difensori biancocelesti, finta il tiro per saltare il terzo e poi segna. La Lazio prova a reagire ma non trova la rete.