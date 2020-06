Cagliari-Torino 4-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Sei gol, due interventi del Var, una partita che sembrava chiusa e poteva riaprirsi all’improvviso. Il Cagliari batte 4-2 il Torino alla Sardegna Arena e infila il secondo successo consecutivo dopo quello arrivato negli ultimi minuti di gioco sul campo della Spal (GLI HIGHLIGHTS). Il vantaggio dei sardi è firmato al 12’ da Nahitan Nandez, bravissimo a raccogliere una respinta al limite dell’area e calciare al volo d’esterno destro nell’angolino. Raddoppio cinque minuti dopo di Simeone, che riceve a centro area da Lykogiannis. Mariani e gli assistenti annullano per fuorigioco ma il Var stabilisce la regolarità della posizione dell’esterno greco. Var ancora protagonista nel finale del primo tempo, quando invita l’arbitro a rivedere la decisione di assegnare un rigore ai rossoblu per un fallo di mano di Nkoulou, che in realtà tocca il pallone con la spalla mentre è in scivolata.

João Pedro al diciassettesimo gol stagionale

Nella ripresa partono ancora forti i padroni di casa, che segnano il 3-0 al 46’ con una rasoiata di sinistro di Nainggolan. Quando la partita sembra chiusa arrivano in rapida successiva le reti di Bremer (60’) e Belotti (65’), ma è João Pedro, al diciassettesimo centro stagionale, a firmare la rete della tranquillità dal dischetto. Il Cagliari sale a 38, si riavvicina all’Europa e cancella le paure di essere risucchiato nelle zone basse. Lì dove invece rischia di invischiarsi il Torino.