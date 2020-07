Spal-Milan 2-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

Un punto acciuffato all’ultimo respiro, con un autogol. Sembrerebbe una partita fortunata quella del Milan e invece non lo è. I rossoneri escono da Ferrara con un pareggio in rimonta eppure il bicchiere è mezzo vuoto per volume di gioco prodotto e perché si interrompe la serie di due vittorie consecutive arrivate contro Lecce (HIGHLIGHTS) e Roma. E dietro il Verona insidia il settimo posto che vale l’Europa League. La Spal, invece, torna a fare punti dopo le sconfitte contro il Cagliari (HIGHLIGHTS) e il Napoli (HIGHLIGHTS) tiene accesa una flebile speranza di salvezza.

Primo tempo

È la Spal ad andare avanti nel primo tempo, chiuso addirittura col doppio vantaggio. Ma nei primi 45 minuti succede di tutto. Mattia Valoti al 13’ sfrutta una mischia in area, con anche un sospetto tocco di mano milanista e porta in vantaggio la squadra di Di Biagio. Il raddoppio arriva al 30’ ed è un capolavoro di Floccari, che da 30 metri sorprende Donnarumma fuori dai pali con un meraviglioso destro. Al 38’ il Milan potrebbe accorciare le distanze, ma il gol di Calhanoglu viene annullato dal Var per fuorigioco di Rebic. Al 43’ la Spal rimane in dieci con D’Alessandro espulso per un brutto intervento su Theo Hernandez.

Secondo tempo

Nella ripresa Pioli schiera l’artiglieria pesante. Prima entra Leao, poi Ibrahimovic, e il Milan cambia passo. Il gol di Leao che sfrutta un errore di Tomovic arriva al 79’, con più di dieci minuti ancora da giocare. La partita si trasforma in assedio, ancora Leao si vede ribattere dalla difesa un tiro a botta quasi sicura, poi è Vicari a deviare alle spalle del suo portiere il pallone del 2-2, in pieno recupero, su un cross dell’ottimo Saelemaekers. (GLI ALTRI MATCH: VERONA-PARMA 3-2 E FIORENTINA-SASSUOLO 1-3)