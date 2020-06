Napoli-Spal 3-1: video, gol e highlights della partita di Serie A

Quinta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Gattuso, che si porta subito in vantaggio con Mertens. Il pareggio di Petagna accende le speranze degli emiliani, ma poi ci pensano Callejon e Younes a fissare il risultato

Finisce 3-1 la sfida al San Paolo tra Napoli e Spal, valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A (IL CALENDARIO). A regalare tre punti ai partenopei sono Mertens, che sblocca subito il match, Callejon e Younes (IL RACCONTO). La squadra di Gattuso, che giovedì incontrerà l’Atalanta, con la quinta vittoria consecutiva in campionato avvicina la Roma al quinto posto. La Spal, che mercoledì ospiterà il Milan, rimane ancora in fondo alla classifica (GLI HIGHLIGHTS DELLE ALTRE PARTITE).

Nel primo tempo il Napoli subito in vantaggio vedi anche Serie A, Immobile guida la classifica marcatori. FOTO Il Napoli parte forte e dopo quattro minuti si porta in vantaggio con Mertens che, su assist di Fabiàn Ruiz, scavalca con un pallonetto Letica. Poco dopo Elmas sfiora il raddoppio. Al 29’ altra grande occasione per i padroni di casa, con Insigne che colpisce il palo. Nell’azione successiva arriva il pareggio della Spal: in contropiede Reca scappa via sulla fascia, poi il cross per Petagna che calcia di prima e batte Meret. Ma l’1-1 dura poco: al 36’ Callejon, servito da Elmas, riporta il Napoli in vantaggio. Nel recupero Pairetto annulla un gol a Insigne per fuorigioco di Mertens. Il primo tempo si chiude sul 2-1.

Nel secondo tempo la chiude Younes leggi anche Napoli-Juventus 4-2 dopo i rigori, Gattuso alza il suo primo trofeo Nel secondo tempo la partita rimane intensa, con occasioni da entrambe le parti. Ma per vedere un altro gol bisogna aspettare il 78’: gran palla di Fabiàn Ruiz per Younes, che segna di testa la prima rete stagionale dopo 58 secondi dal suo ingresso in campo. La Spal prova a chiudere in attacco, ma dopo 5 minuti di recupero la partita finisce 3-1 per il Napoli.