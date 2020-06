Serie A: tre giornate di squalifica a Skriniar, una a Conte

Il difensore nerazzurro è stato espulso nel finale di Inter-Sassuolo e, come si legge nel comunicato ufficiale, ha reagito con un'espressione offensiva rivolta all'arbitro e una bestemmia. L'allenatore era in diffida ed è stato ammonito

Stangata del giudice sportivo all'Inter: tre giornate di squalifica a Milan Skriniar e una all'allenatore Antonio Conte. Il difensore nerazzurro è stato espulso al 92' per doppia ammonizione durante Inter-Sassuolo (LA CRONACA DEL MATCH), e come si legge nel comunicato ufficiale ha rivolto "un'espressione offensiva" nei confronti dell'arbitro, accompagnandola "da un'esclamazione blasfema". Dunque, oltre a un turno di stop per il rosso, altre due giornate per la reazione e 10mila euro di multa. Conte era invece in diffida, ed è stato ammonito. Tra gli squalificati per la 28esima giornata di Serie A c'è anche Jakub Jankto della Sampdoria.