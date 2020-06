Bologna-Juventus 0-2: video, gol e highlights della partita di Serie A

I bianconeri ripartono in campionato con una vittoria, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Entrambe le reti nel primo tempo: Ronaldo sblocca su rigore, Dybala raddoppia con un gran gol dal limite. In classifica la squadra di Sarri allunga a +4 sulla Lazio, in attesa dei biancocelesti impegnati mercoledì contro l’Atalanta

La Juventus torna a vincere dopo i due pareggi e la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia e batte 2-0 il Bologna nella sua prima partita di campionato al ritorno dallo stop per la pandemia di coronavirus (IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO). I bianconeri la risolvono nel primo tempo: sblocca il risultato Cristiano Ronaldo su rigore, raddoppia Paulo Dybala con un sinistro a giro dal limite all'incrocio. La Juventus sale momentaneamente a +4 sulla Lazio, attesa mercoledì 24 dalla sfida contro l'Atalanta. Negli altri match di giornata, il Milan ha battuto il Lecce per 4-1 e Fiorentina e Brescia hanno pareggiato 1-1.

Primo tempo vedi anche Serie A, Fiorentina-Brescia 1-1: video, gol e highlights della partita Sarri sceglie di schierare Federico Bernardeschi, al posto di Douglas Costa nel tridente, e Adrien Rabiot a centrocampo, per Matuidi. Scelte azzeccate perché la Juventus si mostra subito in palla e al 23' trova il vantaggio dopo che Rocchi, dopo un consulto al Var, assegna un rigore ai bianconeri per una trattenuta in area ai danni di de Ligt. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia. Al 36' arriva il raddoppio: tacco di Bernardeschi, stop, controllo e tiro a a rientrare di Dybala, che ha il tempo di prendere la mira da fuori area.

Secondo tempo vedi anche Serie A, Immobile guida la classifica marcatori. FOTO A inizio ripresa ancora Juventus in controllo. Ronaldo sfiora il 3-0 al 7', e un minuto dopo Bernardeschi colpisce il palo. Poi ancora occasioni per i bianconeri, con l'impressione che la possano chiudere definitivamente da un momento all'altro. Mihajlovic prova a rivitalizzare i suoi inserendo Palacio per Svanberg e i suoi collezionano una serie di corner che per qualche tempo costruiscono un accenno di assedio, ma senza concretizzare. Dal 70', come già accaduto diverse volte in queste partite post-ripresa, il ritmo si abbassa decisamente. Nel finale Danilo viene espulso per un doppio giallo.