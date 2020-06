Serie A, Fiorentina-Brescia 1-1: video, gol e highlights della partita

È finita 1-1 la partita tra Fiorentina e Brescia, valida per la 27esima giornata di Serie A ( IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO ). Il match al Franchi è iniziato con un minuto di raccoglimento per le vittime del coronavirus.

Primo tempo: gol di Donnarumma e Pezzella

Il Brescia passa in vantaggio al 17’ del primo tempo con un rigore trasformato da Alfredo Donnarumma dopo un fallo di Caceres. Poi il pareggio dei viola di Iachini al 29’ con un gol di testa di Pezzella. Per il capitano della Fiorentina è il sesto gol in carriera in Serie A: cinque sono arrivati da corner e di testa, inclusi i tre in questo campionato.