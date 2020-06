Calcio, i post sui social dei calciatori dopo la ripartenza

Venerdì 12 Juventus e Milan sono tornate in campo per la semifinale di Coppa Italia, giocata a porte chiuse a Torino. È stato il primo match dopo i mesi di stop dovuti al lockdown. Bernardeschi scrive su Instagram: "Non è stato facile, ma testa alla finale". Buffon in un altro post: "Uniti si superano gli ostacoli". Ronaldo: "Una ripartenza diversa"