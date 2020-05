Calcio, il piano di Gravina (Figc) per la Serie A

Ospite di Sky Sport 24, il presidente della Federazione ha parlato della ripartenza del campionato dal 20 giugno: “Siamo sempre attenti, siamo in una fase sempre meno complessa ma il momento è delicato”. E in caso di nuovo stop, ecco quali soluzioni

Cosa succede in caso di nuovo stop

“Abbiamo sempre voluto evitare un piano B, che è comunque strutturale e chiaro ed è inserito in una delibera del Consiglio Federale - ha spiegato Gravina a SS24 - In caso di momentanea sospensione della stagione regolare, ci saranno playoff e playout per far sì che ci sia un risultato nel merito sportivo. Se invece ci sarà una sospensione definitiva, si ricorrerà a un algoritmo, che verrà approvato dal prossimo 8 giugno, che terrà sempre conto dei meriti sportivi. Ci sarà la cristallizzazione della classifica, ma con questo algoritmo si proietterà la classifica alla fine del campionato”.