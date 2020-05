Coronavirus Italia, "Brescia non molla mai": il video omaggio

Un messaggio di speranza per la ripresa dopo la pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE): arriva da Brescia, si chiama “Brescia non molla mai” ed è diventato virale grazie alla partecipazione di grandi personaggi del panorama sportivo italiano, bresciani o comunque legati alla città lombarda, tra le più colpite dal coronavirus. Sono 115 i volti prestati alla campagna dalla musica al basket, dalla lirica alla pallanuoto e ancora la ginnastica artistica agli gli sport paralimpici con il calcio a farla da padrone. Il tutto accompagnato dalla musica e dalle fotografie di medici ed infermieri che da mesi combattono in prima linea. “L'obiettivo è sensibilizzare tutti sull'emergenza coronavirus che ha colpito così duramente il nostro territorio, il video “è volutamente privo di qualsiasi riferimento a fondi in particolare” si legge su YouTube.