"Facciamo tutti il possibile per aiutare". Questo il messaggio lanciato sui propri social da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus, ancora a Madeira in attesa di rientrare a Torino, torna a farsi sentire nella lotta contro il Coronavirus con una foto in primo piano dove indossa una mascherina. Anzi, due mascherine raffiguranti la bandiera portoghese e quella italiana. (AGGIORNAMENTI - SPECIALE)

Foto: Cristiano Ronaldo - Instagram

Campagna a favore della Croce Rossa

"In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda", ha scritto il fuoriclasse portoghese con gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup. Cristiano Ronaldo sta partecipando ad una campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it. Iniziativa a cui hanno preso parte tanti campioni, tra cui Javier Zanetti e Gianluigi Buffon. (GEORGINA TAGLIA I CAPELLI A CR7 - TUTTE LE FOTO DI RONALDO)