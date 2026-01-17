Offerte Sky
Sci, l'azzurra Nicol Delago vince la discesa libera di Tarvisio

©Getty

La gardenese di 30 anni, dopo il miglior tempo nella prova di ieri sulla pista Di Prampero, ha ottenuto così in Italia la sua prima vittoria proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Con il tempo di 1.46.28, ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e l'americana Lindsey Vonn

L'azzurra Nicol Delago ha vinto la discesa di coppa del mondo di Tarvisio. La gardenese di 30 anni, dopo il miglior tempo nella prova di ieri sulla pista Di Prampero, ha ottenuto così in Italia la sua prima vittoria proprio alla vigilia delle Olimpiadi. Con il tempo di 1.46.28, Delago ha preceduto sul podio la tedesca Kira Weidle-Winkelmann e la campionessa americana Lindsey Vonn. Poco più indietro l'altra azzurra Laura Pirovano, sesta a pari merito con la statunitense Breezy Johnson. Poi, decima, Nadia Delago, sorella minore di Nicol, e 11esima Sofia Goggia che nelle prove non era suo agio in una libera adatta alle scivolatrici. 

©IPA/Fotogramma

Economia

Sci, quali sono le 10 località più economiche del mondo? La classifica

Secondo gli esperti di assicurazioni di viaggio PayingTooMuch, sono tutte in Europa le stazioni sciistiche più abbordabili. Da Pila in Valle d’Aosta a Bansko in Bulgaria, passando per le altre italiane Cervinia e Bardonecchia e la polacca Szymoszkowa, ecco quali sono le mete nella top 10

