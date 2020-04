Coronavirus, gli sportivi si sfidano nella "Federer Challenge"

La quarantena forzata causata dal Coronavirus sta stimolando la fantasia degli utenti di Internet, con il lancio di numerose "challenge" online per tenersi impegnati durante la clausura. Una di queste è stata proposta dalla leggenda del tennis mondiale Roger Federer e sta coinvolgendo un numero crescente di sportivi. Il tennista svizzero, in un video postato sul suo profilo Instagram, ha infatti invitato i suoi follower, e una serie di star dello sport in particolare, a sottoporsi a quello che ha definito "un buon allenamento in solitaria". Una serie di volée di dritto da fare contro un muro rimanendo a poca distanza dalla parete stessa. Il tutto possibilmente indossando un cappello: nel video il 20 volte campione Slam ha infatti un elegante copricapo bianco. E bianchi, forse per nostalgia per il torneo di Wimbledon che nel 2020 è stato cancellato proprio per il virus, sono anche tutti gli altri abiti indossati dal fenomeno di Basilea.

Basta avere un muro e un cappello

"Fatemi vedere come ve la cavate! Rispondete con un video e vi darò alcuni consigli. E scegliete con attenzione il cappello", ha aggiunto Federer nel suo post. Numerosi sono i campioni taggati dall'elvetico nella sfida, dai "nostri" Valentino Rossi e Gigi Buffon alle star della NBA come Lebron James, Giannis Antetokoumpo e Stephen Curry, passando per le tenniste statunitensi Serena Williams e Coco Gauff. Alcuni, come il rivale Novak Djokovic, hanno già accettato la sfida rispondendo con un altro video. Come lui si sono messe in gioco le sciatrici americane Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin e anche il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, felice di far vedere a Federer come se la cava con la racchetta. C'è chi invece, come l'attore Hugh Jackman, ha postato un video dove dice che è impossibilitato a completare la sfida ma può fare molte scale per tenersi in allenamento, o chi come Serena Williams ha commentato il post di Federer chiedendo una sfida diversa.

I consigli di Roger Federer

Diventato virale, il video è spopolato anche tra i fan e le reazioni sono state molto simpatiche. Molte persone comuni si sono esercitate con risultati altalenanti ma spesso divertenti nella sfida. Federer ha poi postato sulle sue pagine social i contenuti ricevuti e ha "coccolato" i suoi sostenitori dando loro qualche consiglio su come migliorare la propria tecnica.