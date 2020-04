E’ possibile creare un outifit curioso e alla moda, utilizzando solo un cuscino e magari qualche accessorio più o meno variopinto, come una borsa, una cintura, degli orecchini o ancora degli occhiali da sole? A quanto pare, in base alla #quarantinepillowchallenge che sta spopolando ultimamente sui social network, sembrerebbe di sì. Si tratta di una sfida lanciata da alcune influencer nell’ambito della moda, che solo grazie all’inventiva e appunto ad un cuscino, hanno riempito i feed di Instagram o Tik Tok delle loro creazioni. La sfida, per combattere la noia da quarantena, è quella di riuscire a creare un abbinamento quanto più originale possibile, mostrandosi poi ai propri follower con uno scatto postato sul proprio profilo.

Le foto di alcune influencer

L’idea, come detto, è stata lanciata da alcune influencer molto attente a tutto ciò che riguarda il mondo della moda, come Allegra Benini o Thássia Naves che hanno, tra le prime, dato il via a questo curioso movimento, a cui ha partecipato anche la blogger Aida Domenech. Quest’ultima, nel suo profilo Instagram da 2,7 milioni di follower, ha postato alcuni video e scatti a tema, superando in poche ore quota 250mila like. Nelle sue foto, l’influencer spagnola, ha deciso di scegliere come “vestito” un cuscino bianco, accompagnato da una cintura nera, una borsa e un paio di scarpe col tacco sempre nere. Lo stesso ha fatto la Benini, che ha scelto un cuscino bianco ma con un riquadro marrone e ha lasciato le scarpe (e il cane) al suo fianco. Infine Thássia Naves, fashion blogger brasiliana, nel suo profilo da 3,5 milioni di follower ha puntato sul colore, con un cuscino grigio trapuntato a fare da vestito, una cinta nera, vistosi orecchini a forma di cuore e sgargianti scarpe fucsia. Il suo scatto ha ottenuto, nel giro di nemmeno 24 ore, 117mila cuoricini.

Una sfida per mettersi in gioco

Utilizzando l'hashtag #quarantinepillowchallenge, dunque, sempre più utenti stanno decidendo di partecipare alla sfida, dimostrando che con un semplice cuscino e qualche accessorio, ci si può divertire nel creare uno stile sbarazzino, per uno scatto che sorprenda amici o semplici seguaci sui social. La noia da quarantena può scatenare queste e altre sfide, a ciascuno il compito di decidere se accettare o meno di mettersi simpaticamente in gioco.