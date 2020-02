Esiste davvero un giorno in cui le scope stanno in piedi da sole, a causa della forza gravitazionale generata dalla rotazione terrestre? Questo sostiene la Broomstick Challenge, una delle tante sfide che impazzano sui social e si diffondono in breve tempo tra gli utenti, ma la realtà non è proprio così. A ribadirlo è stata addirittura la Nasa, con un paio di tweet chiarificatori. “Stiamo facendo una pulizia completa della bufala riguardante la #BroomstickChallenge. Prova a farla oggi, domani o anche il giorno successivo: funzionerà ogni volta. È solo una questione di fisica", si legge nel primo. In un altro, invece, l’Agenzia Spaziale Americana ha postato un video in cui l'astronauta Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble rispondono proprio in merito, dimostrando che la fisica di base che permette alle scope di rimanere perfettamente in piedi funziona tutti i giorni dell'anno, non solo il 10 febbraio.

L’origine della challenge

Proprio il 10 di questo mese era stato identificato come il giorno utile per la challenge dai promotori della sfida, sembra nata su TikTok e diventata presto un trend proprio sul social network più in voga tra i giovanissimi, per poi arrivare anche sulle altre piattaforme e incuriosire tantissimi utenti, che si sono cimentati postando voto e video sui propri profili. "La Nasa ha detto che oggi è l'unico giorno in cui una scopa può stare in piedi da sola a causa della forza gravitazionale", era stata la frase alla base del lancio della challenge, diventata ben presto virale. E proprio perché chiamata in causa, l'agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale americano ha voluto far chiarezza a livello scientifico, sgombrando il campo dal diffondersi di questa leggenda metropolitana.

La credenza diffusa

Ma da dove deriva la credenza che una scopa possa rimanere in piedi, senza mai cadere? Sembra da un fenomeno che spiegherebbe come durante gli equinozi (i giorni in cui il giorno e la notte hanno la stessa durata) le uova riescano a stare in equilibrio solamente sui loro lati più stretti. Ma, anche in questo caso, la scienza ribadisce, molto più prosaicamente, che può succedere tutto l’anno e non in giorni specifici. “Tutte le scope restano in posizione verticale quando vengono posizionate in modo tale che le setole possano fungere da treppiede. Forse se ne sta parlando ora in Italia perché si ha bisogno di una distrazione dal coronavirus. Però è stato divertente”, ha scritto una ragazza sui social, smontando simpaticamente la challenge.