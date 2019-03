Chi è Roger Federer, il miglior tennista di tutti i tempi

Roger Federer, a 37 anni, punta alla carica dei 101. Ormai ogni partita del tennista svizzero non è solo una partita: è l'occasione per aggiornare il libro dei record. A inizio marzo, ha conquistato a Dubai il suo 100esimo titolo Atp. E adesso corre a Miami, dove ha raggiunto gli ottavi di finale battendo in due set Filip Krajinovic.

A caccia di Connors

Nel primo turno del torneo, Federer era parso appannato. Ma ogni volta che qualcuno lo dà per morto, resuscita. Lì davanti c'è solo Jimmy Connors, che di tornei ne ha vinti 109. Il loro peso specifico, però, è diverso. Perché Federer ha messo insieme 20 Slam. Nessuno come lui ha vinto nei quattro angoli più prestigiosi del pianeta tennis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e U.S. Open. Il buon Roger probabilmente non tornerà più numero uno del mondo: l'età gli consiglia una gestione più oculata. Cioè meno tornei e quindi meno punti Atp. Oggi è il numero 5 della classifica mondiale. Davanti ci sono i grandi rivali Djoković e Nadal, l'austriaco Dominic Thiem e un ragazzo che potrebbe essere quasi suo figlio: Alexander Zverev, classe 1997. Mentre questo lungagnone tedesco di origini russe nasceva ad Amburgo, il giovane Roger stava per entrare nel circuito degli adulti. Era giovane, talentuoso, ma si diceva in giro non fosse semplice gestirlo. Un'immagine molto diversa (talento a parte) da quella di oggi: taciturno, posato, elegante nel gesto quanto nell'atteggiamento, con e senza racchetta in mano.

Dagli esordi all'Olimpo

La prima vittoria Atp arriva a Milano, nel 2001, quando Zverev ha quattro anni e Nadal 15; ed è solo l'inizio. Due anni dopo conquista Wimbledon, il suo primo torneo del Grande Slam. Sull'erba inglese domina senza pause fino al 2007. A oggi i trionfi sono otto. È praticamente casa sua. Mette insieme anche cinque U.S. Open e sei Australian Open, mentre dovrà aspettare il 2009 per vincere il suo unico Roland Garros. Quella, in terra battuta, è casa di Nadal. La rivalità con lo spagnolo è una delle più accese e, allo stesso tempo, leali nella storia del tennis. Anzi, dello sport. Una di quelle che dividono i tifosi in fazioni, come e più di Borg-McEnroe. Da una parte il tennis fisico e la ferocia agonistica di Nadal; dall'altra la tecnica e l'eleganza di Federer. Da una parte la maglietta smanicata dello spagnolo, dall'altra i completi sobri dello svizzero. In patria Roger è una divinità, ancor di più dopo aver aggiunto in bacheca una Coppa Davis, nel 2014. Capire l'enormità che Federer è per lo sport elvetico non è semplice. Forse questo ne dà l'idea: la Svizzerà gli ha praticamente appaltato il ruolo di portabandiera olimpico vita natural durante. È lui a guidare la delegazione nella cerimonia di apertura di Atene 2004 e Pechino 2008. Il comitato olimpico svizzero gli propone di farlo anche nel 2012. Federer si dice onorato, ma cede l'asta a Stan Wawrinka, con cui aveva vinto l'oro in doppio quattro anni prima.

Il grande ritorno

Nel 2016 Federer ha già 35 anni quando si rompe il menisco. Non mentre gioca ma per un incidente domestico. Salta le olimpiadi di Rio. Sembra la fine della sua carriera, almeno al vertice. E invece, nel gennaio 2017, ritorna. Alla grande. Alza la coppa degli Australian Open, neanche a dirlo contro il suo miglior nemico, Rafa Nadal. Nello stesso anno trionfa a Wimbledon e, all'inizio del 2018 (dopo il bis a Melbourne), è di nuovo il numero 1 del ranking mondiale. Un sigillo (se mai servisse) sul titolo di migliore di tutti i tempi. Con o senza carica dei 101.