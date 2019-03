Roger Federer ha vinto il torneo di Dubai e ha raggiunto i cento titoli Atp in carriera (LA NOTIZIA SU SKY SPORT). Il tennista svizzero, 37 anni, ha battuto il giovane talento greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-4. “Oggi sto vivendo qualcosa di speciale, sono troppo felice”, è stato il primo commento di Federer. Sopra di lui c'è solo Jimmy Connors, che ha vinto 109 tornei.

“È un sogno”

“Avevo l'opportunità di conquistare qui l'ottavo titolo e il centesimo in carriera e sono molto contento di esserci riuscito”, ha aggiunto Federer dopo la storica vittoria. E ancora: “È un sogno, qualcosa di indescrivibile raggiungere questo risultato”. Poi il tennista svizzero, riferendosi al suo avversario di oggi, ha scherzato: “Non mi ricordo se Stefanos era nato quando ho vinto il mio primo titolo... Lui è un ottimo giocatore ed è stato duro da affrontare e da battere. Auguro a lui e a tutti i giovani come lui di arrivare a ottenere risultati importanti come quelli che sono riuscito a raggiungere io”.

I numeri di Federer

Con le sue 100 vittorie nel circuito Atp, Federer entra sempre di più nella storia del tennis: è secondo tra gli uomini solo a Jimmy Connors, che ha vinto 109 tornei su 164 finali disputate. Federer di finali ne ha giocate 152 e ha una percentuale di successi superiore al 65%. Il suo primo torneo, lo svizzero l’ha vinto nel 2001 sul sintetico di Milano. Da allora ha conquistato almeno un torneo in ogni stagione, tranne nel 2016, anno segnato da diversi infortuni. I suoi 100 titoli Atp sono così divisi: 20 Grande Slam (record), 6 Atp Finals (record), 27 Atp World Tour Masters 1000, 22 Atp World Tour 500 series, 25 Atp World Tour 250 series. Federer è stato per 310 settimane il numero 1 nel ranking mondiale Atp: l’ultima volta l’anno scorso, quando - a quasi 37 anni - è diventato il tennista più anziano a raggiungere la vetta della classifica. Al momento è al numero sette, ma risalirà in quarta posizione. Grazie alla vittoria numero 100, porta a casa un altro gruzzoletto che si aggiunge ai 120 milioni di dollari incassati di soli premi in carriera (senza contare contratti e sponsorizzazioni varie).