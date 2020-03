Coronavirus, Paolo Maldini e il figlio Daniel positivi al test

Paolo Maldini e il figlio Daniel sono positivi al Coronavirus. Il direttore dell'area tecnica del Milan e l'attaccante della Primavera, aggregato alla prima squadra, si sono sottoposti ieri al tampone per il Covid-19. "Paolo e Daniel - informa il club rossonero in un comunicato sul sito ufficiale - sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - UEFA SOSPENDE CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE).

Sale a 15 il numero dei calciatori positivi in Serie A

Sempre oggi, anche Paulo Dybala, attaccante ha fatto sapere di essere risutltato positivo al Coronavirus. In settimana avevano annunciato di aver contratto il virus l'altro juventino Blaise Matuidi, il secondo tra i bianconeri dopo Rugani, e il centrocampista del Verona Mattia Zaccagni. Con Dybala e Maldini jr sale a quota 15 il numero dei calciatori positivi in A. I tre della Juventus, i sette della Sampdoria (Depaoli, Bereszynski, Gabbiadini, Thorsby, Ekdal, Colley e La Gumina) e i tre della Fiorentina (Vlahovic, Cutrone e Pezzella).