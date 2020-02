Kobe Bryant, il mosaico di cubi di Rubik dedicato all'ex cestista. VIDEO

Chi con un murales, chi con il lutto al braccio e striscioni, chi con un tatuaggio o con un post sui social. Sono tanti i modi in cui persone da ogni parte del mondo hanno voluto ricordare Kobe Bryant, l'ex cestista morto in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio, insieme alla figlia Gianna. Il prestigiatore americano Steven Brundage ha invece omaggiato il campione Nba con un gigantesco mosaico formato da cubi di Rubik. Come mostra il video in timelapse diffuso da Storyful, il giovane per farlo ci ha impiegato venti ore.

Opera in beneficenza

"Sono un grande fan di Kobe e dei Lakers. Da alcuni anni sto realizzando mosaici", ha detto Brundage a Storyful. Il prestigiatore ha già dato prova delle sue abilità con i cubi di Rubik sul palco di America's Got Talent. Come spiega il New York Post, il giovane vuole "vendere all'asta l'opera diventata virale e donare il ricavato alla MambaOnThree Found", ossia un fondo aperto dalla Mamba Sports Foundation per supportare le famiglie colpite dalla tragedia.