“Mamba out”. Sono state le ultime parole da giocatore di Kobe Bryant, moto domenica 26 gennaio in un incidente aereo insieme ad altre otto persone, tra cui anche una delle quattro figlie, Gianna Maria, 13 anni (FOTO STORY - VIDEO E FOTO DELL'INCIDENTE). A poche ore di distanza dalla notizia della sua scomparsa, le bacheche social di tutto il mondo sono state sommerse da messaggi di cordoglio provenienti da sportivi, politici e semplici tifosi (L'ADDIO DEI FAN LAKERS), che hanno usato questa frase come un triste ritornello per ricordare uno dei giocatori di basket più famoso ed amato della storia dell’Nba. Anche il campionato americano si è fermato per rendere omaggio al campione scomparso, tra minuti di silenzio e la commozione dei suoi ex compagni di squadra (LEBRON JAMES PIANGE PER LA MORTE DI KOBE).

Dall'Italia agli Usa

Kobe era nato a Filadelfia il 23 agosto 1978. Figlio d’arte (suo padre è l'ex cestista Joe Bryant,) ha trascorso diversi anni in Italia, seguendo la carriera di “Jellybean” Byant sui parquet di Pistoia, Rieti, Reggio Calabria e Reggio Emilia. Parlava benissimo in italiano, come testimoniano le diverse interviste rilasciate negli anni a tv e radio del nostro Paese, dove tornava spesso pertracorrere le vacanze. Il suo legame con l’Italia era così forte da aver spinto le figlie a studiare l’italiano. A soli 18 anni fa il suo l’esordio nel massimo campionato professionistico americano, dove viene scelto dai Charlotte Hornets per poi essere ceduto ai Los Angeles Lakers, che diventeranno la sua “casa” cestistica per i successivi vent’anni.

I Lakers

Con la maglia numero 8 (diventata poi 24, entrambe ritirate dalla società) Kobe Bryant ha vinto tutto: cinque “anelli”, cioè il campionato Nba, due titoli di Mvp (miglior giocatore) delle finali del 2009 e 2010, due titoli di capocannoniere della stagione regolare. Dal 2007 al 2012 ha giocato anche nella nazionale Usa, con cui ha vinto due medaglie d’oro alle olimpiadi di Pechino 2008 e Londra 2012.

Il soprannome Black Mamba

Kobe era conosciuto come “the black mamba”: il nomignolo era nato proprio da Kobe dopo aver visto “kill Bill2”, dove si parlava di un serpente nero che, secondo il giocatore, gli ricordava il suo modo di muoversi sul campo da basket.

Il ritiro

Nell’aprile 2016, dopo le ultime stagioni segnate da diversi infortuni, Bryant lascia il basket con un’ultima partita in cui segna 60 punti contro gli Utah Jazz. Qualche mese prima era apparsa sul sito The Players Tribune” la sua lettera di addio, intitolata “Dear Basketball”. Un testo che diventa un cortometraggio, con cui nel 2018 Bryant diventa il primo cestista Nba a vincere anche un Oscar.