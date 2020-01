Kobe Bryant, celeberrima star della Nba, è morto in un incidente di elicottero in California intorno alle 10 del mattino ora locale ( LE FOTO DELLA SUA STREPITOSA CARRIERA ). Lo schianto ( LE PRIME IMMAGINI ) è avvenuto nella città di Calabasas, contea di Los Angeles, per cause ancora da accertare. Bryant, 41 anni, stava viaggiando con almeno 4 persone, tutte morte: tra queste anche la figlia 13enne Gianna Maria, che stava seguendo le orme del padre ed era considerata una promettente cestista. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport e non solo.