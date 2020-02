LeBron James e Anthony Davis si tatuano in onore di Kobe Bryant. VIDEO

Sono ancora sotto shock i cestiti dei Los Angeles Lakers, la squadra di Nba in cui ha militato l'ex campione Kobe Bryant (FOTOSTORIA), morto tragicamente in un incidente in elicottero lo scorso 26 gennaio insieme alla figlia Gianna (COSA SAPPIAMO FINORA). Nonostante partite e allenamenti, il ricordo del Black Mamba è più che mai vivo. E lo dimostrano i nuovi tatuaggi sulla pelle di LeBron James e Anthony Davis, che omaggiano l'amico scomparso (IL RICORDO DELLA MOGLIE VANESSA).

Un Black Mamba

Come si vede dalle Stories di Instagram dello stesso LeBron James, la tatuatrice Vanessa Aurelia gli ha inciso sulla coscia sinistra un'immagine che ricorda Bryant. Per Tmz, la prima testata a dare la notizia della morte dell'ex campione Nba, si tratta di un serpente velenoso, precisamente il Black Mamba, soprannome di Bryant. Anche Anthony Davis si è affidato a Vanessa per omaggiare Kobe con un tattoo. La giovane, come mostra il suo profilo Instagram, ha anche tatuato ad altre persone il viso dell'ex cestista.