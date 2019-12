Un Natale dai due volti per José Mourinho, allenatore del Tottenham (CHI È). Se in campo la sua squadra ha battuto 2-1 il Brighton riscattando la sconfitta contro il Chelsea, nella vita personale c'è stato un lutto. Lo ha rivelato proprio il tecnico portoghese in un'intervista a Prime Video. Quando gli è stato chiesto come avesse passato il periodo di feste, ha risposto così: "A essere onesti, è stato molto triste perché il mio cane è morto. E lui è la mia famiglia". Visibilmente commosso, ha ricevuto le condoglianze degli intervistatori e ha aggiunto: "Si deve andare avanti". Come riporta Sky Sport, l'allenatore ex Manchester United era molto legato al suo cane Leya, uno Yorkshire Terrier. José Mourinho: l'exploit col Porto, il triplete Inter e la delusione United. FOTOSTORIA