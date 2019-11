"Una scelta eccellente" così l'ha definita Josè Mourinho l'occasione di tornare su una panchina di Premier League dopo l'esonero non senza rimpianti patito con il Manchester United. "Quanto sono felice? Da zero a 10 rispondo 10", ha aggiunto il tecnico portoghese, chiamato a risollevare le sorti degli Spurs, protagonisti di una partenza disastrosa in Premier League con soli 14 punti conquistati in 12 giornate e alle porte una sorta di spareggio contro il West Ham per evitare di essere risucchiati nelle parti meno nobili della classifica. "Non penso che ci vorra' un grande sforzo per risollevarci" ha sottolineato Mourinho "perche' si tratta di un grande club. So di avere tra le mani un grandissimo potenziale".

In conferenza stampa omaggio a Pochettino

"Sorrido da due giorni, ma sono anche un po' triste per Pochettino", dice Mourinho "qui ha fatto un lavoro straordinario. Condivido con voi ciò che ci siamo già detti all'interno dello spogliatoio, questa sarà sempre casa sua. Questo campo d'allenamento è il suo, qui sarà sempre il benvenuto".