Nella 15esima giornata di Serie A, quarta sconfitta di fila per la Fiorentina che cede 2-1 a Torino. Zaza e Ansaldi portano i granata a 20 punti, mentre i Viola - che vanno a segno con Caceres - rimangono ancora fermi a quota 16 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI).

Zaza scatenato

La Fiorentina propone Ghezzal, Chiesa e Vlahovic in attacco, mentre il Torino risponde con Verdi, Berenguer e Zaza. Proprio quest'ultimo è l'uomo più attivo dei granata: prima si fa murare la botta a colpo sicuro da Ceccherini (18'), poi chiama Dragowski all'intervento di piede (21') e infine riesce a insaccare di testa su cross di Ansaldi (22'). I Viola subiscono il colpo, Chiesa non sfonda e anche Vlahovic è impreciso di testa. Da segnalare anche l'infortunio a De Silvestri, costretto a uscire dal campo per un problema al ginocchio sinistro: al suo posto Ola Aina. Dopo 45', è 1-0.

Ansaldi chiude il match

Nella seconda frazione, la Fiorentina si getta in avanti per trovare il pareggio. Vlahovic di testa manda fuori di poco, Benassi spaventa (impreciso il suo destro) e Sirigu si oppone a Chiesa. Il buon momento dei toscani prosegue con un'altra bella occasione sui piedi di Sottil, che salta N'Koulou e da limite dell'area conclude, chiamando l'intervento del portiere granata. Ma il Toro colpisce ancora in contropiede: proprio quando i Viola sembravano vicini all'1-1, Ansaldi lascia partire un mancino da fuori che piega le mani a Dragowski (72'). Caceres, su assist di Chiesa, accorcia le distanze (91') ma è troppo tardi: a Torino finisce 2-1.

Il tabellino di Torino-Fiorentina 2-1

Gol: 22' Zaza (T), 72' Ansaldi (T), 90'+1 Caceres (F)

TORINO (4-4-1-1): Sirigu; De Silvestri (12' Ola Aina), Izzo, Nkoulou, Bremer; Verdi (76' Laxalt), Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer (58' Meite); Zaza. All. Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Ghezzal (51' Sottil), Chiesa, Vlahovic (78' Pedro). All. Montella

Ammoniti: Chiesa (F), Ola Aina (T), Baselli (T), Caceres (F), Rincon (C), Vlahovic (F), Izzo (T)