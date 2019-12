Il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato battendo 3-2 il Bologna di Sinisa Mihajlovic: grande ovazione per il tecnico tornato per la prima volta in panchina dopo il trapianto di midollo di fine ottobre (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A - CLASSIFICA MARCATORI).

Theo Hernandez croce e delizia

Dopo un timido tentativo da parte di Skov Olsen, il Milan prende sempre più fiducia e passa dopo un quarto d'ora. Piatek viene steso in area da Bani: l'arbitro non ha dubbi e concede il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta proprio il bomber polacco che spiazza Skorupski con un'esecuzione perfetta, portando in vantaggio i rossoneri. La rete galvanizza la squadra di Pioli che cerca e trova il raddoppio. La rete del 2-0 arriva al 32' grazie ad un'invenzione di Suso: lo spagnolo pesca Theo Hernandez che sbuca da dietro e firma la sua quarte rete in questo campionato, la seconda consecutiva dopo quella di una settimana fa contro il Parma. L'ex Real Madrid, suo malgrado, diventa protagonista in negativo al 40': deviazione sfortunata nella propria porta per l'autogol che permette al Bologna di accorciare le distanze.

Seconda vittoria di fila per i rossoneri

Ad inizio ripresa, il Milan riesce a portarsi sul 3-1. Il terzo gol dei rossoneri porta la firma di Bonaventura: un sinistro preciso dalla distanza che si infila all'angolino basso senza lasciare scampo a Skorupski. Gli emiliani non si arrendono e gli sforzi dei padroni di casa si tramutano nella rete che riaccende le speranza. Il 3-2 arriva al minuto 82, quando Theo Hernandez ferma irregolarmente Orsolini dentro l'area di rigore: esecuzione perfetta di Sansone che supera Donnarumma. Nonostante un po' di sofferenza nel finale, il Milan conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato bissando il successo contro il Parma.

Il tabellino di Bologna-Milan 2-3

Gol: 15' rig. Piatek (M), 32' Theo Hernandez (M), 40' aut. Theo Hernandez (B), 46' Bonaventura (M), 84' rig. Sansone (B)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten (46' Svanberg), Poli; Skov Olsen (76' Orsolini), Dzemaili (64' Santander), Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer (70' Biglia), Bonaventura (78' Paquetà); Suso, Piatek, Calhanoglu (85' Castillejo). All. Pioli

Arbitro: Chiffi

Ammoniti: Bani (B), Bennacer (M), Tomiyasu (B), Palacio (B), Santander (B), Romagnoli (M)