Calcio, Sinisa Mihajlovic torna in panchina dopo il trapianto

Torna in panchina Sinisa Mihajlovic a 40 giorni dal trapianto di midollo fatto per cercare di sconfiggere la leucemia che ha scoperto di avere la scorsa estate. I medici gli avevano suggerito un po' di prudenza in più ma lui a stare lontano dal campo non ce la fa e li ha convinti. Così l'allenatore del Bologna si è sistemato a bordo campo per la sfida contro il Milan al Dall'Ara che si è conclusa con la vittoria dei rossoneri per 3 a 2.

Ovazione dello stadio al suo ingresso

L'ultima volta che Mihajlovic aveva potuto vedere la sua squadra dal vivo era stato in ottobre, a Torino contro la Juventus. Poi era cominciata la fase più delicata della lotta al male, quella del trapianto di midollo e della relativa convalescenza. La tabella di marcia prevista per tornare alla guida del Bologna era più lenta, ma lui ha voluto bruciare le tappe.

E la voglia che Mihajlovic, accolto dall'ovazione dello stadio al suo ingresso, aveva di tornare in campo si è vista fin dai primi minuti: irrefrenabile nell'incitare e rimproverare i suoi giocatori dalla panchina. Per far sentire loro che, nonostante la lotta durissima che sta conducendo, non ha mai smesso nemmeno per un secondo di sentirsi il condottiero di questa squadra.