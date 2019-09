Tanto Napoli e poca Sampdoria nella prima partita casalinga degli uomini di Ancelotti. Il primo tempo è tutto azzurro: Mertens segna al 13esimo su assist di Di Lorenzo, poi ci provano anche Elmas e Lozano ma la Sampdoria riesce a difendersi bene. La squadra di Di Francesco, però, non è mai pericolosa. Il primo tempo è abbastanza falloso: sono infatti quattro gli ammoniti solo nel primo tempo, due per squadra. Nel secondo parziale, al 64esimo, fa il suo esordio con la maglia del Napoli Fernando Llorente (su Lozano). L'ex della Juve è subito protagonista nell’azione valida per il 2-0 dei padroni di casa. È lui infatti a fornire l’assist a Dries Mertens per la rete, che viene confermata dopo il check degli arbitri al Var. La Sampdoria si costruisce poche occasioni da gol, con Gabbiadini ed Ekdal, ma non riesce mai a sbloccare il risultato. Anche dopo i 5 minuti di recupero, allungati ulteriormente dal direttore di gara, il match si chiude sul 2-0.

Il tabellino



Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Ruiz, Elmas (30' st Insigne), Zielinski, Lozano (20' st Llorente), Mertens (35' st Younes). (25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 13 Luperto, 31 Ghoulam, 44 Manolas, 70 Gaetano). All: Ancelotti.

Sampdoria: Audero, Ferrari, Murillo, Regini (20' st Leris), Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru, Caprari (23' st Gabbiadini), Rigoni (33' st De Paoli), Quagliarella. (22 Seculin, 30 Falcone, 3 Augello, 5 Chabot, 8 Barreto, 9 Bonazzoli, 11 Ramirez, 15 Colley, 18 Thorsby). All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna di Roma.

Reti: nel pt 14' Mertens; nel st 22' Mertens.

Angoli: 8-7 per il Napoli.

Recupero: 2' e 5'.

Ammoniti: Maksimovic, Regini, Ruiz, Caprari per gioco scorretto; Ancelotti per proteste.