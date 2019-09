Il Sassuolo batte la Sampdoria 4-1 grazie alla serata magica del suo capitano Berardi (29', 36' e 43') autore di una tripletta nel primo tempo che di fatto chiude la gara. Di Traorè nella ripresa la quarta rete degli emiliani. Blucerchiati a segno con Quagliarella su rigore (67').

Berardi scatenato, tre gol nel primo tempo

Gara aperta a Reggio Emilia con i padroni di casa che attaccano e gli ospiti guidati dal solito Quagliarella che replicano. Rompe l’equilibrio una bella azione di Caputo che al 29’ se ne va sulla sinistra e centra per Berardi che in area non lascia scampo ad Audero. Il capitano del Sassuolo raddoppia al 36’ schiacciando di testa un cross di Duncan dalla sinistra. Al 43’ Berardi fa tris con un tiro a giro da fuori area che batte ancora Audero. Prima del finale di tempo la Samp resta in 10 per l’espulsione di Vieira.

Nella ripresa arriva il poker

La ripresa comincia come era finito il primo tempo e Traorè che sigla subito il poker per gli emiliani mettendo di fatto in anticipo la parola fine al match. La Samp prima del finale trova comunque un sussulto d’orgoglio con Ekdal che conquista un rigore al 67’ che Quagliarella, ammonito pochi minuti prima, trasforma.