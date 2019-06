Mondiali di calcio femminile, nel doodle di Google anche le Azzurre

Nel giorno dell’esordio dell’Italia al mondiale di calcio femminili in corso in Francia, arriva un altro doodle speciale di Google. Dopo quello realizzato per l’inizio del torneo, eccone uno nuovo dove ci sono anche le nostre Azzurre, che oggi esordiranno alle 13:00 contro l’Australia.

La Nazionale che gioca a calcio tra i portici

Il doodle interattivo di oggi, sull’homepage di Google, alterna sei facce diverse, ciascuna con un quadretto che ritrae in un paesaggio particolare le nazionali che si sfideranno oggi. In quello dedicato all’Italia si possono vedere le Azzurre che corrono su uno sfondo con portici che ricordano quelli di un tipico paese italiano e un'immancabile folla che le festeggia. Gli altri sono dedicati al Brasile, alla Giamaica (entrambe nel girone dell'Italia), all’Inghilterra, alla Scozia e all’Australia, che oggi scenderà in campo contro la nostra nazionale. E cliccando sul doodle si apre una finestra con tutte le informazioni sulle partite.