Mondiali di calcio femminile, l’esordio dell’Italia contro l’Australia. FOTO

Emozionata per il debutto la capitana italiana Sara Gama. “È la vigilia più attesa, ma restiamo coi piedi piantati per terra e allo stesso tempo ci godiamo il momento. I complimenti? Vuol dire che abbiamo lavorato bene, è significativo che anche altre nazionali inizino a temerci. Siamo consapevoli della nostra crescita, ma dobbiamo andare in campo umili. Siamo ragazze che si divertono in campo e lottano per onorare la maglia. Vogliamo trasmettere grosse emozioni agli italiani”, ha detto in conferenza stampa