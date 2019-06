Al via i Mondiali di calcio femminile 2019, il doodle di Google

Un doodle dedicato ai Mondiali di calcio femminile che prenderanno il via oggi a Parigi. Così Google celebra la competizione iniziata in Cina nel 1991 e che vivrà in Francia la sua ottava edizione. Nell'immagine, che campeggia sulla homepage del motore di ricerca, si vedono alcune calciatrici (ognuna con la maglia della propria Nazionale) mentre tirano, segnano, parano ed esultano.

I Mondiali anche su Sky dal 7 giugno al 7 luglio

Il campionato mondiale prende il via oggi da Parigi e si concluderà dopo un mese esatto (il Mondiale femminile sarà su Sky Sport: TUTTI I DETTAGLI). Al mondiale parteciperanno 24 Nazionali, per un totale di 52 partite da disputare. Ci sarà anche l'Italia dopo un'assenza di 20 anni. Le azzurre, allenate da Milena Bertolini, sono state sorteggiate nel gruppo C, insieme al Brasile, alla Giamaica e all'Australia. Il debutto è in programma contro l'Australia per il 9 giugno alle 13 allo Stade du Hainaut a Valenciennes.