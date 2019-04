La Fiorentina riparte da Vincenzo Montella. È l'allenatore campano il prescelto dalla società viola per sostituire Stefano Pioli, che si è dimesso ieri in contrasto con la proprietà e la società. "Se non fossi felice, non sarei qui": queste le prime parole di Montella al suo arrivo a Firenze, prima di iniziare la sua seconda avventura alla guida dei viola. Montella aveva già allenato la Fiorentina dal 2012 al 2015.

L’addio di Pioli per contrasti con la società

Montella, ex tecnico di Milan e Siviglia, è arrivato nel capoluogo toscano accompagnato dal fratello e dal suo procuratore Alessandro Lucci: nel pomeriggio dovrebbe dirigere il primo allenamento al centro sportivo “Davide Astori”. Sostituisce Pioli il cui addio è stato sofferto ma, a suo dire, ineluttabile. “Sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane”, ha spiegato l'allenatore emiliano (DAL PASSATO DA GIOCATORE ALLE DIMISSIONI DA ALLENATORE: LA GALLERY). Dopo la sconfitta di domenica con il Frosinone, la posizione di Pioli era infatti finita sotto esame (e comunque già da tempo circolavano voci di un divorzio a a giugno) ed era stato diffuso un comunicato della società in cui si invitava l’allenatore ''a gestire e affrontare questo momento con la competenza e la serietà dimostrate nella prima parte del campionato''. Parole che hanno ferito Pioli, che ha preso la decisione di lasciare dopo 74 gare alla guida dei viola e una semifinale di Coppa Italia ancora da disputare (il 25 aprile a Bergamo contro l'Atalanta).