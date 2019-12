X Factor 2019: le assegnazioni dei giudici per la finale

Siete pronti per l’appuntamento più atteso della tredicesima edizione di X Factor ? Si sta per alzare il sipario sulla finale del talent più infuocato del piccolo schermo, in onda giovedì 12 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno . Scopriamo insieme gli inediti assegnati dai giudici ai quattro artisti che saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago .

di Matteo Rossini

X Factor: tutto pronto per la finale

La semifinale ha regalato innumerevoli emozioni rivelando i concorrenti che si sfideranno per un posto nell’Olimpo della musica italiana. Mara Maionchi ha dovuto adire addio a Eugenio Campagna salutando quindi la possibilità di trionfare; restano ancora in gioco Sfera Ebbasta con la giovanissima Sofia Tornambene, Malika Ayane con l’esplosivo Davide Rossi e Samuel con i vibranti Booda e la Sierra.

La finale del talent più adrenalinico del piccolo schermo si prepara a regalare un momento di grande spettacolo grazie anche alla presenza di ospiti italiani e internazionali: Robbie Williams (qui potete trovare tutte le foto più belle del cantante), Ultimo e Lous and The Yakuza.

La finale sarà suddivisa in tre manche: nella prima i ragazzi avranno l’onere e l’onore di duettare con Robbie Williams, nella seconda proporranno un best of dei brani eseguiti nel corso dell’edizione e infine nella terza e ultima manche sarà la volta dell’inedito. Siete pronti per conoscere i brani assegnati dai giudici per la manche dei best of? Allora, scopriamoli insieme.

Sfera Ebbasta - Categoria Under Donne

Iniziamo con la Categoria Under Donne di Sfera Ebbasta, Sofia Tornambene è pronta a salire sul palco del Mediolanum Forum di Assago con:

“Fix You” dei Coldplay

“C’est la vie” di Achille Lauro

“Papaoutai” di Stromae

Malika Ayane - Categoria Under Uomini

Malika Ayane ha scelto tre brani in grado di esaltare le grandi qualità vocali di Davide Rossi che quindi punterà tutto su:

“How Long (Has This Been Going On)" degli Ace

“Why’d You Only call me when you’re high" degli Arctic Monkeys

“Don’t Stop Me Now” dei Queen

Samuel - Categoria Gruppi

Terminiamo con le due squadre di Samuel, i Booda proporrano:

“Heartbeat di Nneka

“212 di Azealia Banks feat. Lazy Jay

feat. “Hey Mama” di Nicki Minaj e David Guetta

La Sierra è pronta a far ballare il pubblico con: