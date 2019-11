Katy Perry e Orlando Bloom hanno deciso di concedersi qualche giornata di relax in Egitto per festeggiare il trentacinquesimo compleanno della cantante di " Firework ".

di Matteo Rossini

In questo periodo Katy Perry sta vivendo un momento davvero d’oro, se infatti da un lato la sua musica sembra aver ritrovato il vecchio sound pop dei primi album, dall’altro la vita sentimentale continua a scorrere a gonfie vele in attesa di un possibile e imminente matrimonio, stando quanto rivelato sul web nei mesi precedenti.

Katy Perry: il compleanno con Orlando Bloom

Pochi giorni fa la cantante ha festeggiato il trentacinquesimo compleanno concedendosi un bel viaggio insieme alla dolce metà e alla futura suocera.

La cantante di “Firework” è volata in Egitto insieme al fidanzato Orlando Bloom e alla madre dell’attore che ha compiuto gli anni in una data vicino a quella della cantante, come scritto dal protagonista di “Elizabethtown” sul suo profilo Instagram.

Katy Perry (qui potete trovare tutte le foto dei suoi outfit più iconici) ha condiviso numerosi scatti insieme al fidanzato mostrando grande gioia e felicità per le giornate di totale relax, queste le parole nell’ultimo post pubblicato su Instagram: “Sì, che questa è vita”. La serie di foto ha ottenuto più di 630.000 like e oltre 4.200 commenti.

Katy Perry: i successi

Katheryn Elizabeth Hudson, questo il suo nome all’anagrafe, è una delle artiste di maggior successo degli ultimi decenni. La carriera della cantante decolla grazie al singolo “I Kissed A Girl” che scala le classifiche di tutto il mondo conquistando numerose e prestigiose certificazioni.

Negli anni successivi la cantante continua a inanellare un successo dietro l’altro grazie ad album e singoli che hanno riscritto la storia della musica pop, come “Wide Awake” e “Roar”.

Dopo una svolta innovativa verso arrangiamenti più ricercati con il disco “Witness”, ora la cantate sembra esser tornata verso il sound che tanto l’ha resa celebre, tra i suoi ultimi lavori “Never Really Over” e “Small Talk”.