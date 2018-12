X Factor 2018, i Muse ospiti della Finale

Lo aveva già svelato Alessandro Cattelan durante la scorsa puntata dello show, ma ora ve lo confermiamo: saranno i Muse gli ospiti internazionali a salire sul palco di X Factor 2018 per la Finale di questa dodicesima edizione. A rendere imperdibile questo ultimo Live ci saranno anche altri guest, importanti nomi della scena italiana: Marco Mengoni, il rapper Ghali e Tommaso Paradiso con i suoi Thegiornalisti. La Finale di X Factor 12 andrà in scena nella cornice del Mediolanum Forum di Assago (MI): Anastasio, BowLand, Luna e Naomi sono i quattro finalisti, chi sarà il vincitore? L’appuntamento per scoprirlo è giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Il ritorno dei Muse con “Simulation Theory”

Si intitola “Simulation Theory” il nuovo disco dei Muse, pubblicato il 9 novembre 2018 per Warner Bros. Records. Si tratta dell’ottavo album in studio della band britannica, in cui sono stati inclusi i brani già condivisi nel corso del 2017 e a febbraio 2018: “Dig Down” e “Thought Contagion”. Il primo singolo ufficialmente estratto dal disco è stato “Something Human”, arrivato lo scorso 19 luglio in contemporanea con l’annuncio d’uscita del nuovo album. Da “Simulation Theory” sono stati poi estratti altri due singoli: “The Dark Side” e “Pressure”. I Muse hanno puntato molto sulla promozione video dei nuovi pezzi, condividendo numerose clip anche per altri brani del disco, tra cui “Algorithm”, “Break It To Me” e “Blockades”. L’immaginario e le tematiche attorno a cui ruota “Simulation Theory” sono legate all’idea di realtà virtuale e simulata, a una “fantasia” che si sta avvicinando sempre più al mondo reale grazie alla tecnologia (o per colpa della stessa, a seconda del punto di vista). Alla produzione dell’album hanno lavorato Rich Costey (già produttore di “Absolution” e “Black Holes and Revelations”), Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. Nel 2019 i Muse partiranno per il “Simulation Theory World Tour”, nel frattempo potete goderveli live sul palco di X Factor giovedì 13 dicembre, in occasione della Finale di questa dodicesima edizione.

Il “Simulation Theory World Tour” e le date in Italia

I Muse hanno annunciato le date del prossimo tour mondiale, durante il quale presenteranno al pubblico le canzoni del loro nuovo album “Simulation Theory”. La tournée avrà inizio in America, per poi arrivare in Europa a partire da maggio 2019. La band capitanata da Matthew Bellamy farà tappa anche in Italia per tre concerti negli stadi: gli appuntamenti sono il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. I biglietti per assistere ai live italiani dei Muse nell’estate 2019 sono disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano da 37 euro + diritti di prevendita a 85 euro + d.p. a seconda del posto scelto e selezionato. In attesa del world tour 2019, non perdetevi la loro esibizione durante la Finale di X Factor 12: in onda giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.