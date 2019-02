Muse, annunciato il nuovo album “Simulation Theory”: ecco la tracklist

I Muse hanno annunciato la data d’uscita e la tracklist del loro nuovo album intitolato “Simulation Theory”. Il disco verrà pubblicato il prossimo 9 novembre e uscirà in vari formati, ciascuno arricchito da differenti versioni dei pezzi originali. Oltre alle informazioni su “Simulation Theory”, la band ha condiviso il nuovo singolo “The Dark Side”, accompagnato da un video.

Il nuovo singolo “The Dark Side”

La data di pubblicazione di “Simulation Theory” è stata annunciata insieme alla condivisione del nuovo singolo, intitolato “The Dark Side”. La canzone è accompagnata da un video sci-fi, ambientato sempre in un futuristico paesaggio distopico. La clip ripropone un’atmosfera molto simile a quella già vista in “Something Human”. Tutti i video dei singoli di “Simulation Theory” sono stati diretti da Lance Drake.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo album

È ufficiale: il nuovo disco dei Muse si intitola “Simulation Theory” e la data d’uscita è fissata per il 9 novembre 2018. Ad anticipare l’album sono stati i singoli “Dig Down”, “Thought Contagion” e “Something Human”. Con l’annuncio della release è stato condiviso un ulteriore brano: “The Dark Side”, il cui assolo di chitarra era stato postato su Instagram pochi giorni prima da Matt Bellamy per coinvolgere i fan. Secondo le ultime notizie, ogni canzone contenuta nel disco uscirà accompagnata da un video. “Simulation Theory” è stato prodotto da Rich Costey (già produttore di “Absolution” e “Black Holes and Revelations”), Mike Elizondo, Shellback e Timbaland. L’album sarà disponibile in vari formati: standard CD e vinile, deluxe CD (con 5 bonus tracks), super deluxe (CD + vinile con 10 bonus tracks, art print e libro rilegato), digitale e musicassetta. Acquistando “Simulation Theory” dallo store ufficiale dei Muse si avrà diritto all’acquisto dei biglietti del tour 2019 in prevendita esclusiva (fatta eccezione per gli acquisti in download digitale e pre-save streaming). L’artwork di copertina è stato realizzato da Kyle Lambert, l’artista digitale che ha creato le locandine di “Stranger Things”, “Super 8” e molte altre pellicole. Nella cover della versione super deluxe si ritrova, invece, lo stile di Paul Shipper, illustratore di “Star Wars: gli ultimi Jedi” e “Avengers: Infinity War”. Di seguito la tracklist completa di “Simulation Theory” in tutti i suoi formati:

Standard CD - Vinile

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void

Deluxe CD (11 standard tracks sopra elencate + le seguenti 5 bonus tracks)

Algorithm (Alternate Reality Version) The Dark Side (Alternate Reality Version) Propaganda (Acoustic) Something Human (Acoustic) Dig Down (Acoustic Gospel Version)

Super deluxe (11 standard tracks sopra elencate + le seguenti 10 bonus tracks)