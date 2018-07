"Something Human", il singolo dei Muse che anticipa il nuovo album

I fan dei Muse erano in trepidazione dopo l’annuncio degli scorsi giorni di Mattew Bellamy. Il frontman della band alternative rock formata nel 1992 a Teignmouth ha infatti suonato in versione acustica un brano completamente inedito e ora il primo estratto dal nuovo album è realtà. Si tratta di Something Human, che anticipa di quasi quattro mesi la pubblicazione dell’ottavo album della carriera dei Muse.

“Something Human”, il nuovo singolo dei Muse

Era il 2015 quando i Muse pubblicavano “Drones”, il loro settimo lavoro discografico che è valso anche un Grammy, oltre ad un discreto successo di pubblico e critica. A tre anni di distanza e dopo un tour che ha consentito alla band di girare il mondo, arrivano le prime novità del nuovo album. Solo pochi giorni fa si era chiusa la parentesi di “Drones” con l’uscita nelle sale di “Drones World Tour”, il film-concerto che riassumeva i momenti più belli dell’ultima tournèe internazionale e ora è tempo di voltare pagina e di pensare a scrivere un nuovo capitolo. Si ricomincia proprio dalla fine di uno dei tanti concerti, con un brano, “Something Human”, che Matthew Bellamy aveva anticipato in versione acustica sui propri account social. A descrivere le emozioni, le motivazioni e il messaggio del nuovo singolo è lo stesso frontman dei Muse: «La vita in tour può far uscire la nostra bestia interiore: questa canzone e il suo video parlano di come addomesticare quella bestia, auspicando un ritorno a qualcosa di umano. Inoltre, Teen Wolf è cool». Si tratta di un brano dalle sonorità tipiche dei Muse ma meno heavy del solito, in cui domina la voce di Matthew Bellamy. Dopo aver trattato diversi temi impegnati ed essersi districato tra politica, religione, guerra e vita, Bellamy ha deciso di parlare di una vita straordinaria, come quella degli artisti, che talvolta hanno bisogno di tornare ad essere normali. Come anticipato dallo stesso cantante, il testo tratta la voglia di normalità, di evadere dalla quotidianità di un artista, sempre in viaggio e sempre sottoposto a stress.

Il video del nuovo singolo dei Muse “Something Human”

Contestualmente all’uscita del singolo su tutte le piattaforme digitali, i Muse hanno pubblicato anche il video ufficiale di “Something Human”, affidato ancora una volta alla regia di Lance Drake, alla sua terza collaborazione con la band britannica dopo i videoclip di “Dig Down” e “Though Contagion” a cui il nuovo singolo si sussegue in continuità visiva. Protagonisti sono tutti i componenti della band, il cantante e chitarrista Matthew Bellamy, il batterista Dominic Horward e il bassista Chris Wolstenholme, che continuano ad inoltrarsi in un mondo immaginario con chiari rimandi agli anni ’80 e alle ambientazioni fantascientifiche di “Ritorno al futuro”. Anche l’auto guidata da Bellamy ricorda vagamente la De Lorean guidata da Micheal J. Fox. Il viaggio e l’inseguimento con l’auto della polizia si trasforma in qualcosa di epico, che asseconda il ritmo e le sonorità del brano scritto dai Muse. Non manca quindi una forte componente cinematografica, per un video ricco di effetti speciali e di colpi di scena a metà tra finzione e realtà figurata.