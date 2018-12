I Muse annunciano il nuovo singolo "Pressure"

A sorpresa i Muse hanno condiviso un nuovo video retrò per il loro nuovo singolo "Pressure" - descritto dalla band come il brano più "straight rock" della band inglese. Tratto dal loro album "Simulation Theory", "Pressure" è il quinto singolo estratto dall’ultimo progetto discografico dei Muse dopo "The Dark Side", "Thought Contagion", "Something Human" e "Dig Down". Si tratta di una canzone più nello stile tradizionale della band, dopo gli assaggi pop-friendly ed electro-rock degli ultimi tempi. Lo stesso Matt Bellamy ha dichiarato che praticamente si tratta di un brano che ha un riff diverso ogni 10 secondi. Il video si apre con una cuffia VR posizionata sopra la testa di una persona invisibile, prima che la scena si trasformi in un ballo della scuola superiore - ricreando apparentemente la scena del ballo in Back To The Future. In questa atmosfera i Muse assumono il ruolo della band e il frontman sembra essere vestito da Marty McFly. Terry Crews, attore americano famoso per la serie televisiva Brooklyn 919, presenta la band come Rocket Baby Dolls, il primo nome scelto dagli attuali Muse quando si formarono originariamente.

Il nuovo tour in Europa

Prodotto da Rich Costey, Mike Elizondo, Shellback e Timbaland, "Simulation Theory" è in uscita il 9 novembre 2018. Nel frattempo, questo weekend i Muse si sono esibiti dal vivo al Reeperbahn Festival come ospiti speciali. Proprio nelle ultime ore sono state annunciate le date del loro nuovo tour in programma in Europa. In Italia i Muse torneranno a suonare dopo lo straordinario successo del "Drones Tour" e si esibiranno in due date attese da tutti i fan. Il gruppo sarà prima allo Stadio San Siro di Milano, poi allo Stadio Olimpico di Roma. Il tour europeo partirà da Bordeaux per poi continuare in praticamente tutti i principali stadi del Vecchio Continente: Bristol, Cologne, Lisbona, Londra, Madrid, Manchester, Marsiglia, Mosca, Parigi, Praga, Riga e Zurigo. Non si conoscono ancora le date precise dei concerti, attualmente nascoste nel post pubblicato sui social che ha annunciato l’arrivo imminente del tour.

La tracklist di "Simulation Theory"

In realtà anche i luoghi del concerto sono comunque da confermare. Nel frattempo c’è grande attesa per il nuovo album che uscirà in quattro versioni diverse. Ecco la tracklist completa:

Standard Album CD e vinile:

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void

Deluxe Album CD:

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void Algorithm (Alternate Reality Version) The Dark Side (Alternate Reality Version) Propaganda (Acoustic) Something Human (Acoustic) Dig Down (Acoustic Gospel Version)

Super Deluxe Boxset:

CD 1 e vinile 1

CD 2 e vinile 2