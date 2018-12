I Muse hanno annunciato il loro nuovo tour mondiale e saranno in Italia in concerto a Roma e Milano. Tutte le info sui biglietti

Dopo aver pubblicato l’album “Simulation Theory”, uscito il 9 novembre, i Muse stanno progettando il loro prossimo “World Tour 2019”. Qualche settimana fa il gruppo inglese aveva annunciato le date del lunghissimo tour in programma e che prevede anche due concerti in Italia a Milano e a Roma. I Muse saranno di scena allo Stadio San Siro di Milano il 12 luglio, mentre il 20 luglio sarà il turno dello Stadio Olimpico di Roma per quelli che si annunciano veri e propri eventi, come del resto accade quando la rock band suona dal vivo. Un'anteprima della loro performance sarà possibile vederla in occasione dell'ultima puntata di X Factor dove i Muse saranno i super ospiti della finale.

Muse a Roma e Milano, tutte le info sui biglietti

Per l’occasione i Muse prevedono oltre al classico biglietto per assistere al concerto anche dei pacchetti speciali per i fan più sfegatati che potranno usufruire di numerose agevolazioni rispetto agli altri. Per saperne di più ecco tutte le info a disposizioni sui biglietti e i prezzi previsti per le due date italiane a Milano e Roma.

Venerdì 12 luglio Stadio San Siro di Milano

1° anello rosso numerato: € 85,00 + diritti di prevendita

2° anello rosso numerato: € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi): € 75,00 + diritti di prevendita

1° anello verde numerato: € 65,00 + diritti di prevendita

1° anello blu numerato: € 65,00 + diritti di prevendita

2° anello verde numerato: € 45,00 + diritti di prevendita

2° anello blu numerato: € 45,00 + diritti di prevendita

3° anello rosso numerato: € 45,00 + diritti di prevendita

3° anello verde numerato: € 37,00 + diritti di prevendita

3° anello blu numerato: € 37,00 + diritti di prevendita

Muse Simulation Theory Enhanced Experience - VIP1: € 359,00 + diritti di prevendita

Muse Premium Ticket Bundle - VIP2 € 209,00 + diritti di prevendita

Sabato 20 Luglio 2019 Stadio Olimpico di Roma:

Tribuna Monte Mario Centrale € 85,00 + diritti di prevendita

Tribuna Monte Mario € 75,00 + diritti di prevendita

Prato (in piedi) € 70,00 + diritti di prevendita

Distinti Nord Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Distinti Sud Ovest € 55,00 + diritti di prevendita

Curva Nord Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Curva Sud Numerata € 42,00 + diritti di prevendita

Muse Simulation Theory Enhanced Experience - VIP1: € 359,00 + diritti di prevendita

Muse Premium Ticket Bundle - VIP2 € 209,00 + diritti di prevendita

I pacchetti VIP per il "Simulation Theory World Tour"

Il Muse Simulation Theory Enhanced Experience VIP 1 comprende:

1 biglietto di primo settore numerato o di prato per assistere al concerto dei MUSE con ingresso anticipato prima dell’apertura dei cancelli*

Accesso al pre show Muse Mixed Reality Party powered by Microsoft:

Ti immergerai in tre mondi virtuali basati sulle canzoni dell’ultimo album dei Muse Simulation Theory e create appositamente per la Enhanced Experience

Possibilità di fare foto interattive con scenografie e memorabilia degli ultimi video musicali dei Muse

Hors d’oeuvres e accesso al bar a pagamento**

1 poster del Muse Enhanced Experience 2019

1 lunchbox da collezione Thought Contagion

Entrata dedicata e accesso prioritario al merchandising prima dell’apertura dei cancelli

Check-in designato sul posto con uno staff dedicato

*L’ingresso anticipato è riservato soltanto a coloro che acquistano il prato

**Leggi locali applicate sui liquori

Il Muse Premium Ticket Bundle – VIP 2 comprende:

1 biglietto di primo settore numerato o di prato per assistere al concerto dei MUSE con accesso prioritario prima dell’apertura dei cancelli*

1 poster del Muse Enhanced Experience 2019

1 lunchbox da collezione Thought Contagion

Entrata dedicata e accesso prioritario al merchandising prima dell’apertura dei cancelli

Check-in designato sul posto con uno staff dedicato

*L’accesso prioritario è riservato soltanto a color o che selezioneranno il posto in piedi / prato in fase di acquisto