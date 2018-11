I Muse super ospiti della finale di X Factor 2018

Saranno i Muse gli attesissimi ospiti della finale di XF12. La band con 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, vincitrice di 2 Grammy Awards calca per la prima volta il palco del talent show più amato del piccolo schermo. L’appuntamento è al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 13 dicembre dalle 21.15 e in diretta su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Saranno i Muse i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018, in programma il prossimo giovedì 13 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago in diretta su Sky. Nella serata che vedrà Alessandro Cattelan incoronare il vincitore di questa edizione il gruppo musicale rock alternativo britannico formatosi nel 1992 a Teignmouth, nel Devon, presenteranno uno dei brani tratti dal loro ottavo album in studio ‘Simulation Theory’, la cui pubblicazione è prevista il 9 novembre. La band che vanta 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e vinto due Grammy Awards, si esibirà in diretta per la prima volta sul palco del talent di Sky prodotto da Fremantle davanti ai giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, ai quattro finalisti e alle migliaia di spettatori che affolleranno il Forum e che seguiranno la diretta tv, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Considerati una delle migliori band dal vivo al mondo, i Muse, insieme dal 1994, nascono dall'incontro di due gruppi musicali all'interno della scuola che frequentavano nei primi anni novanta: i "Gothic Plague" di Matthew Bellamy e Dominic Howard e i "Fixed Penalty" in cui suonava Chris Wolstenholme come batterista. Oggi i fantastcici tre di Devon, Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme sono all'apice della loro carriera. A loro e alla loro pluridecennale carriera è inoltre dedicata la puntata di “Uno in Musica” lo Speciale di Sky Uno in onda il prossimo 15 novembre alle 19.15. Altri dettagli e ospiti sull’attesissima finale di X Factor saranno comunicati prossimamente, non perdere tutte le news sullo speciale di X FACTOR 2018.

