X Factor 2018, Marco Mengoni è uno degli ospiti della Finale

Anche la 12esima edizione di X Factor sta per giungere al termine. La puntata finale per decretare il vincitore di X Factor 2018 sarà trasmessa dal Mediolanum Forum di Assago (MI) giovedì 13 dicembre alle ore 21:15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre, ai canali 311 o 11. Oltre alle esibizioni dei quattro finalisti, Anastasio, BowLand, Luna e Naomi, saliranno sul palco anche nomi illustri del panorama musicale italiano e internazionale: i Thegiornalisti, i Muse, Ghali e Marco Mengoni, ex concorrente e vincitore della terza edizione del talent nel 2009.

Da X Factor al successo

Dopo alcune esperienza in ambito musicale insieme a un quartetto vocale, Marco Mengoni raggiunge la fama come cantante vincendo la terza edizione di X Factor nel 2009 e assicurandosi un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Nel 2010 partecipa alla 60esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Credimi ancora”, con cui si aggiudica il terzo posto. Nel corso del Festival sanremese, esce anche “Re matto”, che debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI. Il 2010 continua a essere un anno ricco di soddisfazioni per Mengoni, che pubblica l’EP “Stanco (Deeper Inside)” e riceve il premio “Man of the Year” ai TRL Awards 2010 oltre a due Wind Music Awards per i dischi di platino dei singoli “Dove si vola” e “Re matto”. A questi si aggiungeranno, nel 2011, altri tre Wind Music Awards per le certificazioni di platino dei brani “Re matto live”, “Credimi ancora” e “In un giorno qualunque”.

La vittoria agli MTV Europe Music Awards e al Festival di Sanremo

Marco Mengoni è il primo italiano ad aver vinto per ben due volte il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, sia nel 2010 che nel 2015, ed è il primo artista italiano nella storia ad essersi esibito al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles. Nel 2013 arriva la vittoria al Festival di Sanremo, con il brano “L’essenziale”, con cui partecipa anche all’Eurovision Song Contest 2013 rappresentando l'Italia. Nel corso degli anni, il giovane artista continua ad accumulare riconoscimenti, premi e successi, confermandosi uno dei cantanti più apprezzati sia in Italia che all’estero.

Album e tournée

Nel corso di questa strabiliante carriera, Marco Mengoni pubblica ben 5 album in studio: “Solo 2.0” (2011), “Pronto a correre” (2013), “Parole in circolo” (2015), “Le cose che non ho” (2015) e “Atlantico”, uscito lo scorso 30 novembre con l’etichetta discografica Sony Music. A questi si aggiungono anche due album dal vivo, “Re matto live” (2010) e “Marco Mengoni Live” (2016) e ben sei tournée. Nel 2019, invece, partirà un nuovo tour, che vedrà il cantante impegnato nelle principali città italiane, ma anche in Europa, dove presenterà gli inediti contenuti nell’ultimo album “Atlantico” e, con molta probabilità, anche i suoi brani di maggior successo.