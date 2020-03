MasterChef 9: ha vinto Antonio

Quattro i concorrenti giunti alla fase finale di Masterchef 9 : Marisa , Davide , Maria Teresa e Antonio, il vincitore . Dei veri talenti, come sottolineato da Barbieri: “Sanno cucinare, con la C maiuscola” MASTERCHEF 9: SCOPRI LO SPECIALE

Un lungo e faticoso percorso li ha portati fino all’ultimo step, non senza qualche tensione, come quella vissuta tra Davide e Maria Teresa. I giudici vogliono da loro un’ultima dimostrazione. In quest’ultima puntata i quattro sono stati chiamati a evidenziare la cresciuta ottenuta grazie al programma.

La Mistery Box

I finalisti si ritrovano dunque a fare i conti con il proprio passato, ovvero le prime fasi vissute nel cooking show. La Mistery Box cela sei ingredienti, differenti per ognuno. Questi hanno segnato il loro percorso in un modo o nell’altro.

Un salto nel recente passato, che vede Davide lavorare con salmerino, sogliola, salsiccia, rafano e katsuobushi. Molto bello l’impiattamento e ottimo il sapore, nonostante il brivido lungo la schiena dovuto da un pizzico di sale in più, come sottolineato da Barbieri. Marisa si ritrova dinanzi animelle, ricotta, cedro, colatura di alici, salsa di socia e guanciale. Elementi dal sapore molto deciso, che mette la finalista a dura prova. Locatelli apprezza e lo trova molto sapido. La prova di Antonio prevede torpedine, trota salmonata, peperoni, sedano rapa, limone e peperoni. I giudici assaporano dei ravioli ripieni di trota con torpedine e salsa di peperoni. Cannavacciuolo apprezza. Maria Teresa conquista Barbieri, che nota la sua evoluzione nel piatto proposto: un rollé di pernice e filetto con carciofo fritto, cime di rapa allo zenzero e schiuma di baccalà. È proprio lei a trionfare, aggiudicandosi la prova della Mistery Box.

L’Invention Test

L’ospite speciale dell’Invention Test è Paolo Casagrande, celebre chef, il cui ristorante a Barcellona è stato premiato con tre stelle Michelin. Il vantaggio di Maria Teresa è lo scoprire in anticipo i piatti creati da Casagrande, ricevendo i suoi consigli. Agli altri invece soltanto tre indicazioni. Potrà inoltre decidere quale piatto preparare e assegnare gli altri tre. Opta per l’antipasto, dando il primo a Marisa, il secondo ad Antonio e il dolce a Davide.

Complimenti da Casagrande per Maria Teresa, mentre Marisa non è riuscita a dare il massimo. Barbieri si complimenta però per come ha chiuso il tortello. Qualche dubbio su Antonio, che ha faticato non poco per proporre il suo parago arrosto. Lo chef ospite apprezza la lavorazione ma Locatelli si chiede se valga la finale. La vera sfida l’ha però fronteggiata Davide. Maria Teresa ha provato a metterlo alle corde con la preparazione di un dolce e lui ha accettato la sfida, rimboccandosi le maniche. Si dice tranquillo, pur non essendo il suo miglior lavoro. La tensione sale e infine è proprio lui a veder spezzato il proprio sogno. È Antonio invece a risultare il migliore nell’Invention Test.

Masterchef 9, il vincitore

I tre finalisti rimasti devono proporre ricette che riescano a mescolare le loro tradizioni alle nuove tecniche apprese durante Masterchef 9. Antonio opta per una rivisitazione di un piatto di sua madre: baccalà con crosta di polenta. Marisa propone un piatto chiamato “Santorini”, a base di nervetti, con crumble di pane di segale e salicornia. Maria Teresa opta invece per un falso carpaccio di seppia, con insalata di funghi.

Una prima fase non esaltante per quest’ultima prova. L’antipasto di Antonio piace ma non scatena entusiasmi. Quello di Marisa è equilibrato per Cannavacciuolo ma non convince Barbieri. Antonino non ritrova infine il giusto carattere nel piatto di Maria Teresa.

Si entra nel vivo del menù con i primi. Un po’ timido il piatto di Marisa, mentre la gelatina di amarone guasta quello di Antonio. Nessun difetto invece per Maria Teresa, che sembra sorpassare gli altri in questa fase. Sembra molto sicura di sé, certa d’avere un vantaggio da sfruttare per la vittoria finale. Dai secondi si passa infine al dolce. Buono quello di Marisa e sorprende quello preparato da Maria Teresa.

I giudici si confrontano a lungo ed è infine Antonio a vincere Masterchef 9. Un trionfo dovuto soprattutto al suo percorso, oltre che alla finale. È riuscito a raccontare la propria crescita cospargendo i piatti proposti di numerosi dettagli, che hanno evidenziato anche la sua personalità. Per lui un premio da 100mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette.

Un momento di grande gioia, dall’urlo di Cannavacciuolo, che ha proclamato il vincitore, all’emozione di Antonio: “Si tratta di un giorno particolare per me, di gloria, e voglio che sia un momento speciale”. Con queste parole chiede al suo Daniel di sposarlo. L’amore trionfa a Masterchef 9