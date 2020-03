MasterChef 9, 5 curiosità sulla finalista Maria Teresa

Insieme a Davide, Antonio e Marisa, Maria Teresa è tra i finalisti di MasterChef 2020 . La concorrente, che in quanto a rapporti con i compagni non ha avuto vita facile durante il programma, è riuscita ad arrivare in finale. Continua a leggere per scoprire 5 curiosità su di lei! La finale di MasterChef 2020 ti aspetta giovedì 5 marzo, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Dopo aver messo anima e corpo nella sua carriera di consulente finanziaria, Maria Teresa – pugliese cresciuta nelle cucine della nonna e della zia – ha deciso di ritornare alla cucina e a giudicare dal successo ottenuto la scelta è stata quella giusta, infatti oggi è tra i finalisti della nona edizione di MasterChef Italia. Nonostante i rapporti non facili con i compagni di gara, Maria Teresa è riuscita a mantenere la concentrazione sul suo obiettivo. Scopriamo insieme 5 curiosità su di lei!

Sogna di aprire un ristorante

Maria Teresa sogna di aprire un ristorante all’aperto in Puglia, in mezzo alle vigne della sua famiglia e quindi di tornare a casa, dato che attualmente vive a Milano. In questo il suo percorso professionale potrebbe tornarle utile, perché potrebbe mettere in pratica tutte le competenze acquisite, facendo funzionare un ristorante. Inoltre, potrebbe contribuire a un’attività della sua famiglia, a cui non ha mai preso parte. Chissà se riuscirà a realizzare il suo sogno…

Adora le spezie

Maria Teresa non potrebbe mai rinunciare alle spezie, nella sua cucina, infatti, non mancano mai. Dai chiodi di garofano, al cardamomo, al cumino e all’anice stellato, sono loro gli ingredienti di cui non può fare a meno per le sue creazioni.

Ama la musica rock

Maria Teresa ama la musica e mentre cucina le piace ascoltare il rock anni ’80, come i Dream Theater, i Queen, i Guns N' Roses e Pink Floyd. La grinta, come sappiamo, non le manca, ma questo tipo di musica sicuramente riesce a darle ancora più energia!

È come il cioccolato fondente

Se fosse un ingrediente, secondo Maria Teresa lei sarebbe il cioccolato fondente, perché si rivede nel suo essere dolce-amaro. Come sappiamo, Maria Teresa ama preparare i dolci, perciò non ci stupisce che abbia scelto questo ingrediente.

Suo marito fa da cavia per le sue creazioni

Francesco, il marito di Maria Teresa, si accontenterebbe anche di piatti più semplici, ad esempio, una bella porzione di lasagne, invece lei lo costringe a farle da cavia per le sue creazioni, anche le più strane. A giudicare dai piatti che abbiamo visto preparare da Maria Teresa a MasterChef, comunque, a Francesco non deve andare poi così male!