MasterChef 9, 5 curiosità sulla finalista Marisa

Dalla provincia di Salerno, dove è cresciuta, a Parma, dove ha studiato e lavorato come infermiera alle cucine di MasterChef. È stato questo il percorso di Marisa, una delle quattro finaliste della nona edizione del talent culinario più amato della tv. A MasterChef 9 Marisa si è subito distinta come una delle più brave, ma non è stato facile mantenere questa fama, infatti, per lei c’è stata anche qualche caduta, da cui però ha saputo rialzarsi nel migliore dei modi, tanto da arrivare in finale. Scopriamo insieme 5 curiosità su di lei!

Cannavacciuolo è il suo mito

Ebbene sì, lo chef a cui più si ispira Marisa è anche uno dei giudici di MasterChef: Antonino Cannavaciuolo. Forse anche per la provenienza simile – lei è di Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, lui di Vico Equense, in provincia di Napoli – la finalista di MasterChef identifica in lui lo chef a cui più di tutti gli altri si ispira.

Nella sua dispensa non manca mai il latte

Come abbiamo potuto scoprire osservandola a MasterChef, Marisa ama preparare i dolci ed è forse per questo che quando le si chiede cosa non manca mai nella sua cucina lei risponde il latte, un ingrediente spesso usato nella preparazione di dolci, ma che può essere utilizzato anche nei piatti salati, perciò molto versatile. Ottima scelta!

Si sente un cremino

Se invece le viene chiesto cosa sarebbe se fosse un ingrediente Marisa risponde che sarebbe un cremino. Si rivede in questo tipo di cioccolatino perché, come lui, è apparentemente rigida ma ha un cuore morbido.

Ama la fotografia

La cucina non è l’unica passione di Marisa, che infatti ama anche la fotografia. Un hobby che è anche il suo secondo lavoro. Un’attività che potrà tornarle utile nel caso dovesse diventare una cuoca famosa!

Cucina per tutti

La passione per la cucina è nata in Marisa stando accanto alla nonna, cuoca provetta, e alla mamma e fin da piccola ha iniziato a cucinare per i suoi fratelli quando i miei genitori non c’erano per lavoro. Quando poi si è trasferita a Parma ha iniziato a cucinare per i suoi coinquilini e amici, che diventavano sempre più numerosi di cena in cena. Inoltre, a Parma ha ripreso a cucinare per suo fratello, che si è trasferito lì due anni fa. Vedendo i piatti che preparata a MasterChef, non è difficile credere che tutti vogliano essere invitati a cena da lei!