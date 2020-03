MasterChef 9: 5 curiosità sul finalista Antonio

Creativo e solare, Antonio Lorenzon è determinato proprio come gli altri a conquistare l’ambito titolo di nono MasterChef italiano. Il suo sogno lo ha spinto a participare, aprire un table d’hôtenell'incantevole cornice della Costa Azzurra, progetto che lo vedrebbe lavorare insieme al suo compagno che si occuperebbe della parte amministrativa e che tra parentesi lo ha iscritto al talent. Vicentino di origine, l’Art Director di Bassano del Grappa è un vulcano di simpatia, talento e umanità. Sempre allegro e generoso con i compagni di viaggio, si è dimostrato capace di sbaragliare la concorrenza e arrivare fino in fondo, a un passo dal verdetto finale dei giudici che giovedì incoroneranno il prossimo MasterChef italiano. In attesa di vederlo all’opera con la determinazione e la professionalità che lo caratterizzano, scopriamo insieme 5 curiosità su di lui.

Una passione scritta nel suo DNA

Antonio cresce in una famiglia molto unita, dal padre, venuto a mancare quattro anni fa, ha ereditato la grande passione per la cucina e l’attitudine a sperimentare senza pregiudizi, mentre dalla madre ha imparato la tecnica e la tradizione, ingredienti tutti indispensabili per uno chef che si rispetti.

L’arte nel piatto

In qualità di Art Director, non poteva che essere così, per deformazione professionale e propensione naturale, Antonio quando pensa a un piatto parte innanzitutto dall’aspetto estetico. Notevole il complimento ricevuto nel corso della scorsa puntata dallo chef tristellato Yannick Alléno nel suo ristorante parigino Pavillon Ledoyen: “Antonio è un poeta. È uno chef che si diverte lavorando”.

Il matrimonio

Felicemente fidanzato con suo compagno da diciassette anni. La complicità con Daniel, questo il suo nome, l’abbiamo toccata con mano nel corso della gara che ha visto i familiari partecipare al talent in veste di special guest. La coppia ha in programma di sposarsi nel 2022, nel giorno del loro ventesimo anniversario.

L’ordine innanzitutto

L’aspirante chef vicentino è particolarmente preciso e ordinato, non solo in cucina, ma anche al lavoro: “Se c’è caos non capisco più niente. Prima mi faccio lo schema mentale e poi vado come un treno”. E con questa marcia inserita è sicuro che di strada sarà capace di farne tanta.

Il sogno nel cassetto

Naturalmente vincere MasterChef a cui peraltro lo ha iscritto Daniel, suo supporter numero uno. E’ proprio con il suo futuro marito che sogna di aprire aprire un bed and breakfast all’italiana a Nizza. Sarebbe sicuramente un successo, non abbiamo dubbi. Intanto in bocca al lupo per il gran finale!