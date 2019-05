Che fine hanno fatto i vincitori di MasterChef delle passate edizioni

Valeria Raciti ha trionfato nella finale dell’ottava edizione di MasterChef, il talent più infuocato del piccolo schermo, ma che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni?

Dopo una finale ricca di emozioni, colpi di scena e tanta adrenalina, Valeria Raciti ha trionfato all’ottava edizione di MasterChef aggiudicandosi l’ambito premio finale. Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich hanno eletto la nuova vincitrice che nella volata finale ha superato Gilberto, Gloria e Alessandro. Nel corso delle varie edizioni di MasterChef abbiamo assistito a tanti talenti che si sono dati battaglia per la vittoria finale, ma soltanto sette di loro sono riusciti nella titanica impresa. Prima edizione: il vincitore è Spyros Theodoridis Il primo storico vincitore di MasterChef è Spyros Theodoridis, nato ad Atene nel 1973 e modenese di adozione. Dopo il programma Spyros continua il sogno nella cucina prima con l’apertura del 1945 a Modena, da cui poi si distaccherà, e poi con il prestigioso incarico come chef della Hospitality Pirelli di Formula Uno.

Seconda edizione: la vincitrice è Tiziana Stefanelli

È il febbraio 2013 quando Tiziana Stefanelli trionfa alla seconda edizione del programma. Dopo il termine del talent, la ragazza continua a coltivare la sua passione e il connubio tra televisione e cucina si rivela la carta vincente, infatti oggi Stefania è ospite in vari programmi culinari del piccolo schermo.

Terza edizione: il vincitore è Federico Francesco Ferrero

Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista di Torino, è diventato un food teller portando in giro per l’Italia la passione per la cucina e raccontandola in modo unico. Parallelamente scrive per La Stampa e ha anche pubblicato il volume “L’apericena non esiste”.



Quarta edizione: il vincitore è Stefano Callegaro

È il 5 marzo 2015 quando Stefano Callegaro trionfa alla quarta edizione di MasterChef. Dopo il termine del programma Stefano ha dismesso i panni di imprenditore e agente immobiliare per coltivare la sua passione per la cucina trovando equilibrio nella vita e nel lavoro grazie a varie collaborazioni che gli permettono di continuare a sognare.

Quinta edizione: la vincitrice è Erica Liverani

Dopo la vittoria a MasterChef, Erica Liverani ha aperto a Ravenna con le sue sorelle Raflò, una tavola calda con pastificio e gastronomia.

Sesta edizione: il vincitore è Valerio Braschi

Il giovanissimo Valerio Braschi trionfa alla terzultima edizione del programma superando agguerritissimi concorrenti rivali. Dopo la vittoria di MasterChef Valerio ha iniziato a lavorare per vari eventi e serate girando l’Italia in attesa di potersi fermare per aprire il locale sempre desiderato.

Settima edizione: il vincitore è Simone Scipioni

Simone Scipioni è il vincitore della settima edizione del talent. A un anno di distanza dal suo trionfo, oggi Simone viaggia molto tra eventi, show cooking e promozione del libro. Il desiderio rimane sempre quello di poter aprire un proprio ristorante.