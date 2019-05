I 5 migliori momenti di Gilberto Neirotti a MasterChef

Ci siamo, manca ormai pochissimo alla tanto attesa finale del talent più infuocato del piccolo schermo, in onda in Prima Tv Assoluta, giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.

Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli si apprestano a eleggere l’ottavo vincitore del programma, ovvero colui che nel corso delle settimane è riuscito a dimostrare talento, determinazione, sangue freddo e tanta passione per la cucina.

Nel corso delle puntate abbiamo assistito a numerosi colpi di scena che hanno rimescolato le carte in tavola fino all’individuazione dei quattro finalisti che si contenderanno l’ambito titolo, tra questi Gilberto Neirotti.

Gilberto alla conquista del sogno

Gilberto Neirotti è il giovanissimo concorrente, appena 23 anni, che ha scelto di assecondare la sua grande passione, ovvero quella per la cucina. Il ragazzo si iscrive all’Università di Giurisprudenza ma capisce che l’amore per i fornelli è troppo forte e per questo decide di giocarsi tutto all’ottava edizione di MasterChef.

Dopo le grandi emozioni della scorsa puntata, le cui immagini principali potrete rivivere qui, Gilberto è pronto a contendersi l’ambito premio finale con Gloria, Alessandro e Valeria.

Gilberto: le lacrime per la mamma

MasterChef ci ha regalato un momento emozionante che non ha mostrato soltanto il talento di Gilberto ma anche la sua anima. Il ragazzo è davanti ai giudici per parlare del piatto preparato, ovvero del controfiletto di manzo con granciporro, quando la chiacchierata con Joe Bastianich verte su sua mamma. Le lacrime non possono essere trattenute.