Finale MasterChef 2019: chi sarà il vincitore?

Gloria, Valeria, Alessandro e Gilberto sono i finalisti di MasterChef 8 : chi vincerà l’ottava edizione del cooking show? In attesa del prossimo appuntamento in Prima Tv Assoluta, giovedì alle 21.15 con un doppio episodio su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, continua a leggere e scopri le anticipazioni.

Sono partiti in 20 ai Live cooking e ora sono rimasti in quattro: Valeria, Gilberto, Gloria e Alessandro sono i finalisti di MasterChef 8, che giovedì 4 aprile, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) si sfideranno all’ultimo colpo contendendosi il titolo di ottavo MasterChef italiano. In palio, per il vincitore, 100.000 euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il primo libro di ricette.

Nell’appuntamento conclusivo del talent culinario, i quattro finalisti dovranno affrontare l’ultima Mistery Box e l’ultimo Invention Test dell’ottava edizione di MasterChef Italia, sotto gli occhi di un ospite d’eccezione: lo chef pluristellato Heinz Beck, che sarà protagonista della prova. Chi dovrà dire addio al Live cooking, ad un passo dalla finalissima?

MasterChef 8, chi vincerà? RISPONDI AL SONDAGGIO







Durante la fase conclusiva di MasterChef 8 i quattro dovranno affrontare l’ostacolo più difficile, ma anche il più emozionante, dell’intera edizione 2019 di MasterChef: preparare, come dei veri chef, un menù degustazione completo per la giuria del cooking show, che dimostri la crescita di ognuno dietro ai fornelli, nonché la voglia di trionfare nella cucina di MasterChef Italia. La preparazione, che comprenderà entrée, antipasto, primo, secondo e dessert, dovrà conquistare il palato dei quattro giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, che avranno l’arduo compito di scegliere il vincitore.

Anche nell’ultimo appuntamento, continua l’attenzione rivolta da MasterChef nella lotta contro gli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.

Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Guarda la gallery e rivivi i migliori momenti di Masterchef 2019

Finale MasterChef: segui la DIRETTA